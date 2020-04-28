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أسعار النفط الأمريكي تخسر 12.8 % وسعر برميل برنت 18.85 دولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالمياً وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئاً مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.
وبحسب رويترز نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى متدن عند 10.64 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، وسجل هبوطا 12.8 بالمئة أو 1.64 دولار إلى 11.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض الخام الأمريكي 25 بالمئة يوم الاثنين.
ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار وفي أحدت تعاملات فقد 4.3 بالمئة ما يوازي 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل. ويوم الاثنين خسر خام القياس 6.8 بالمئة
وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود كوفيد-19.
ونتيجة انهيار الطلب، يُقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية لامتلأت بنسبة 85 بالمئة في الأسبوع الماضي حسب بيانات شركة الاستشارات كبلر.
وفي مؤشر على اليأس الذي استبد بقطاع الطاقة بحثاً عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجأون لاستئجار سفن أمريكية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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