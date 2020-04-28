إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز المليون والوفيات 56 ألفاً

2020-04-28

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة صباح اليوم، عتبة المليون شخص، في حين سجلت البلاد 1303 وفيات خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة حتى اليوم أرواح 56,803 من أصل 1,010,507 في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 139,162 .

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والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الماضي، هي الدولة الأشد تضرراً في العالم جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إن ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات وقعت على أراضيها.

وقال الرئيس دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في حديقة الورود في البيت الأبيض مساء الاثنين: “لن ننسى أبدا أولئك الذين تمت التضحية بهم بسبب نقص في الكفاءة أو أمر آخر ربما”.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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