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أفادت وزارة الصحة بأن أصحاب الحالات المرضية التي تضعف مناعة الجسم معرّضون أكثر من غيرهم لخطورة الإصابة بفيروس #كورونا.
وعدّدت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها بـ "تويتر" هذه الفئات، وهي: الأمراض القلبية ومنها ضغط الدم، أمراض الرئة، داء السكري، السرطان، المدخنون، مشيرة إلى أن أكثر الوفيات بين مرضى كورونا هم أصحاب الأمراض المزمنة.
ودعت إلى تقليل خطر الإصابة بالفيروس بالبقاء في المنزل، وتجنب الاتصال بمَن تظهر عليهم أعراض المرض، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتطهير الأسطح.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 11:34 AM
دعت إلى تقليل خطر الإصابة بالفيروس بالبقاء في المنزل واتباع الإرشاداتإنفوجراف الصحة.. هذه هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"
أفادت وزارة الصحة بأن أصحاب الحالات المرضية التي تضعف مناعة الجسم معرّضون أكثر من غيرهم لخطورة الإصابة بفيروس #كورونا.
وعدّدت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها بـ "تويتر" هذه الفئات، وهي: الأمراض القلبية ومنها ضغط الدم، أمراض الرئة، داء السكري، السرطان، المدخنون، مشيرة إلى أن أكثر الوفيات بين مرضى كورونا هم أصحاب الأمراض المزمنة.
ودعت إلى تقليل خطر الإصابة بالفيروس بالبقاء في المنزل، وتجنب الاتصال بمَن تظهر عليهم أعراض المرض، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتطهير الأسطح.
، إنفوجراف الصحة.. هذه هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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