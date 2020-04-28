- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن أنظمة السعودية تحرص على دعم جهود التنمية الاجتماعية، وبخاصة تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود بأساليب غير تقليدية.
وأضافت الهيئة في تغريدة بحسابها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن المملكة تسعى دومًا لإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.
ولفتت إلى أن بنك التنمية الاجتماعية تأسس عام 1391هـ، وتركّز نشاطه في بداية تأسيسه على التمويل الاجتماعي، ثم تَوَسّع في أنشطته ليشمل برامج التمويل المهنية، لتكون جنبًا إلى جنب مع التمويل الاجتماعي.
هيئة حقوق الإنسان
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 11:21 AM
الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تسعى دومًا لإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر"حقوق الإنسان": المملكة تحرص على تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود بأساليب غير تقليدية
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن أنظمة السعودية تحرص على دعم جهود التنمية الاجتماعية، وبخاصة تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود بأساليب غير تقليدية.
وأضافت الهيئة في تغريدة بحسابها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن المملكة تسعى دومًا لإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.
ولفتت إلى أن بنك التنمية الاجتماعية تأسس عام 1391هـ، وتركّز نشاطه في بداية تأسيسه على التمويل الاجتماعي، ثم تَوَسّع في أنشطته ليشمل برامج التمويل المهنية، لتكون جنبًا إلى جنب مع التمويل الاجتماعي.
، "حقوق الإنسان": المملكة تحرص على تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود بأساليب غير تقليدية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "حقوق الإنسان": المملكة تحرص على تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود بأساليب غير تقليدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.