- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو من خلال حسابها الرسمي بتويتر @SaudiMOH شرحت من خلاله كيفية عمل الكمامة القماشية بالمنزل؛ وذلك بخطوات بسيطة.
وشرح الفيديو طريقة إعداد الكمامة بأدوات منزلية سهلة وبسيطة، ويمكن استخدامها أكثر من مرة، لكن يجب التأكّد من غسلها.
وتتضمن الأدوات لعمل الكمامة بالمنزل: "قطعة قماش صغيرة مناسبة لحجم الوجه، مطاطات الشعر أو أي مطاطات، في البداية يتم ثني قطعتَي القماش للداخل ثم قلبها وثني طرفيها للداخل مرة أخرى، بعد ذلك يتم أخذ المطاط الأول وربطه من إحدى الجهات، ثم ربط المطاط الثاني من الجهة الأخرى".
وبعد أن أصبح الكمام القماشي جاهزاً فلابد أن يكون مشدوداً من عند الأذن قدر الإمكان وأن تكون منطقة الفم والأنف مغطاة جيداً قبل الخروج.
وتعد مهمة الكمام الأساسية هي منع انتقال رذاذ الهواء من وإلى الأنف والفم، وأي كمام ممكن يقوم بهذه المهمة؛ لذلك يجب لبسه عند الخروج من المنزل. وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 11:19 AM
أدوات بسيطة يمكن استخدامها أكثر من مرة شرط التأكّد من غسلها
نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو من خلال حسابها الرسمي بتويتر @SaudiMOH شرحت من خلاله كيفية عمل الكمامة القماشية بالمنزل؛ وذلك بخطوات بسيطة.
وشرح الفيديو طريقة إعداد الكمامة بأدوات منزلية سهلة وبسيطة، ويمكن استخدامها أكثر من مرة، لكن يجب التأكّد من غسلها.
وتتضمن الأدوات لعمل الكمامة بالمنزل: "قطعة قماش صغيرة مناسبة لحجم الوجه، مطاطات الشعر أو أي مطاطات، في البداية يتم ثني قطعتَي القماش للداخل ثم قلبها وثني طرفيها للداخل مرة أخرى، بعد ذلك يتم أخذ المطاط الأول وربطه من إحدى الجهات، ثم ربط المطاط الثاني من الجهة الأخرى".
وبعد أن أصبح الكمام القماشي جاهزاً فلابد أن يكون مشدوداً من عند الأذن قدر الإمكان وأن تكون منطقة الفم والأنف مغطاة جيداً قبل الخروج.
وتعد مهمة الكمام الأساسية هي منع انتقال رذاذ الهواء من وإلى الأنف والفم، وأي كمام ممكن يقوم بهذه المهمة؛ لذلك يجب لبسه عند الخروج من المنزل.
، بالفيديو.. طريقة عمل الكمامة القماشية في المنزل بتوقيع "الصحة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طريقة عمل الكمامة القماشية في المنزل بتوقيع "الصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.