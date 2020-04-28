شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المحلات التجارية تستعد لاستئناف نشاطها غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد المحلات التجارية في العودة واستئناف نشاطها يوم غد الأربعاء وحتى 20 من رمضان الجاري؛ تخفيفًا على المواطنين خلال الشهر المبارك.

وصدر قرارًا بالسماح بفتح محلات تجارة الجملة والتجزئة و المراكز التجارية (المولات)، على أن يتم السماح بفتحها وممارستها لأعمالها في الفترة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.

ويأتي ذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.