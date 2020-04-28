شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن قدم سفرة رمضان لـ30 عامًا في المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مواطن عن قصته مع تقديم سفرة الإفطار في شهر رمضان المبارك على مدار أكثر من 30 عاما بالمسجد النبوي الشريف، والتي كانت تضم أكثر من 120 صائما.

وقال المواطن أن الأوضاع الحالية جعلته يفطر في بيته التزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ مؤكدا أن قرار تعليق الدخول إلى المسجد النبوي جاء لحماية المصلين من خطر انتشار الفيروس.

وأوضح أنه كان قد جهز مخزونا من التمور استعدادا لشهر رمضان، ليقول أنه يأمل أن تزول الجائحة والعودة إلى المسجد النبوي والاستفادة من التمور بعد رمضان في سفر إفطار الأيام البيض من كل شهر، ويومي الاثنين والخميس.