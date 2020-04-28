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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة وصول مواطنين مطار الملك عبد العزيز بعد انتهاء العزل الصحي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استقبل مطار الملك عبد العزيز صباح اليوم الثلاثاء رحلة استثنائية قادمة من مطار الملك خالد بالرياض لعدد من المواطنين بعد انتهاء فترة العزل الصحي بالرياض .
ووثقت صور لحظة قدوم المواطنين مطار الملك عبد العزيز وقد تأكدت عدم إصابتهم بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .
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