شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة وصول مواطنين مطار الملك عبد العزيز بعد انتهاء العزل الصحي بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل مطار الملك عبد العزيز صباح اليوم الثلاثاء رحلة استثنائية قادمة من مطار الملك خالد بالرياض لعدد من المواطنين بعد انتهاء فترة العزل الصحي بالرياض .

ووثقت صور لحظة قدوم المواطنين مطار الملك عبد العزيز وقد تأكدت عدم إصابتهم بالفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .