شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العرفج» يعلق على شخصية «فيحان» والأخير يرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور "أحمد العرفج " أن مشهور مواقع التواصل الجتماعي " فيحان " يعتبر ظاهرة إذ أنه استطاع ان يدخل قلوب الملايين ويجمع أكثر من 3 مليار مشاهدة على قناته بموقع " يوتيوب " رغم أنه ليس رجل دين أو داعية أو مغني أولاعب أو غير ذلك من مصادر الشهرة المعروفة .

وأثني " العرفج " في فقرة " قالو عنك " خلال استضافة " فيحان " ببرنامج " ريتويت " المذاع على قناة الرسالة ، على بساطة " فيحان " وقدرته على التواصل مع الجمهور .

وعلق " فيحان " على رأي "العرفج " مؤكداًأنه يعتبر من القلائل الذين أنصفوه، إذ حاربه الإعلام فترة طويله ،موجهاً الشكر والتقدير لكل من يساندوه .