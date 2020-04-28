شكرا لمتابعة خبر عن رئيس مجلس بلدى وادي الدواسر يثمن جهود حكومتنا الرشيدة لمواجهة أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى): صرح الأستاذ ابراهيم مفرح ال هدران رئبس مجلس بلدى محافظة الدواسر حينما قال يمر العالم في هذا الوقت بأزمة جائحة كورونا (كوفيد-۱۹) التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث من حيث سرعة انتشارها وآثارها الكبيرة على العالم بأكمله لم تترك مجالاً من المجالات إلا وأثرت فيه اثرت على التعليم والإقتصاد والمال والأعمال وأصبحت حديث الناس والصحافة والإعلام وفي ظل هذه الظروف وقفت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير صرح الأستاذ ابراهيم مفرح ال هدران رئبس مجلس بلدى محافظة الدواسر حينما قال يمر العالم في هذا الوقت بأزمة جائحة كورونا (كوفيد-۱۹) التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث من حيث سرعة انتشارها وآثارها الكبيرة على العالم بأكمله لم تترك مجالاً من المجالات إلا وأثرت فيه اثرت على التعليم والإقتصاد والمال والأعمال وأصبحت حديث الناس والصحافة والإعلام وفي ظل هذه الظروف وقفت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله تعالى موقفاً عظيماً شهد به الأعداء قبل الأصدقاء بإجراءات استباقيه ومسؤوله بحجم هذه الجائحة وجعلت هدفها سلامة المواطن والمقيم وحتى المخالف فوق كل اعتبار فقد ضحت بالكثير من أجل سلامة مواطنيها في الداخل والخارج. وقال ال هدران نحن فخورون بما تقوم به حكومتنا فقد كانت التحركات والاستعدادات والاستنفار في العديد من أجهزة الدولةمن الصحة والأمن وغيرهم بحجم الحدث حتى أصبحت المملكة العربية السعودية مثالاً يحتذى به بين الدول المتقدمة في إدارة هذه الأزمة بكل وضوح وشفافية وبخطط مدروسه و لم تقف جهود الدولة عند الصحة بل دعمت الإقتصاد والشركات وفي الختام نتوجه بالشكر الجزيل والدعاء بالتوفيق لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتهم على مايقومون به من أعمال عظيمه لخدمة الدين و الوطن سائلين الله تعالى ان يزيل هذه الغمه ويرفع عنا هذا البلاء .

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