عاجل-القبض على يمنيين ظهرا في فيديو يزعمان نقص السلع الغذائية في القنفذة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما وافدان من الجنسية اليمنية ( في العقد الرابع من العمر )، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.



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