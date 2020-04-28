9 دول مشمولة في مبادرة عودة

تشمل ⁧‫مبادرة “عودة”‬⁩ والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتمكين المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة ،والنهائي) من السفر جوًا لبلدانهم، 9 دول: مصر، باكستان، الهند، إندونيسيا، الفلبين، نيجيريا، أفغانستان، تونس، بنجلاديش.

وتتم المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: ( رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، مشيرةً إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.