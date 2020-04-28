أمير نجران: إصلاح السجين ليكون أداة نافعة

وشارك في الاجتماع، وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومدير سجون المنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، ومدير عام الشؤون الصحية بالإنابة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن علي آل شيبان، ورئيس الغرفة التجارية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة.
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