صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص ( أربعة مواطنين ويمني، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري، وضبط بحوزتهم 7 مركبات معمم عن سرقتها وسلاحين (مسدس وبندقية)، وقد أقرّوا بسرقة (20) مركبة، وتم استرداد جميع المركبات المسروقة ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على تشكيلٍ عصابي تورط بسرقة مركبات والتهديد بالسلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.