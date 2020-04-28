تطوير الرعاية الأولية في 21 تجمعا صحيا بـ 5 مناطق

تعتزم وزارة الصحة الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتطوير الرعاية الصحية المتكاملة في 21 تجمعًا صحيًا في 5 مناطق بالمملكة، إضافةً إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

دعم المنشآت

بحسب وثيقة حديثة للمشروع طرحتها وزارة الصحة، أول من أمس، فإن مدة التنفيذ تتراوح من سنة إلى سنتين من تاريخ بداية العقد وحسب بدء التجمع، ويهدف المشروع إلى التطوير الشامل للكيان المسؤول عن تقديم خدمات الرعاية الصحية (Accountable Care Organization ACO) في 21 تجمعاً مضافاً إليها مستشفى الملك خالد للعيون، ودعم المنشآت الصحية للوصول إلى الرعاية الصحية المتكاملة حتى تستطيع هذا الكيانات الوقوف بنجاح، ويستهدف هذا المشروع بيوت الخبرة العالمية التي لها الخبرة في مجال تطوير المنشأة الصحية، مع مراعاةِ عدم اشتمال هذا الطلب على الدعم التقني من خلال أنظمة إلكترونية متكاملة، حيث سيتم طرح هذا الجانب مستقلاً مستقبلاً.

32 مليون نسمة

لفتت وثيقة المشروع إلى أن وزارة الصحة ممثلةً في مكتب تحقيق الرؤية ترغب في تأهيل الشركات المتخصصة حتى يتسنى لهذه الشركات المشاركة لاحقًا في مشروع (تطوير الرعاية الصحية المتكاملة في التجمعات الصحية في المملكة).

وأضافت «مع تعداد السكان البالغ أكثر من 32 مليون نسمة والالتزام الحكومي بتوفير خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، شرعت المملكة في رحلة طموحة لمواءمة نظام الرعاية الصحية مع أهداف برنامج التحول الوطني والأهداف الإستراتيجية بعيدة الأمد لرؤية 2030. ومن أجل السرعة لتطوير نموذج مُستدام لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تواجه التجزئة في النظام وهيكلة التكاليف غير المستقرة في النظام الحالي، يلزم أن يدخل مع المملكة شركاء قادرون وراغبون، وينبغي أن يكون لدى هؤلاء الشركاء الخبرة والخبرات اللازمة للانتقال إلى نموذج الرعاية الصحية الأولي الوقائي، إضافة إلى زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية المطلوبة، وتعزيز مشاركة المواطنين ومحو الأمية الصحية، وتطبيق التقنيات والأنظمة اللازمة لجعل إعادة التنظيم المالي ممكنة، إضافة إلى القدرة الواضحة لإدارة برامج الرعاية الصحية الممولة من الدولة».

قدرات أساسية

يتضمن المشروع مراجعة كاملة للقدرات الأساسية والبنية التحتية التي تضمن الوصول الفوري إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعتبر مقارنة قدرة مركز الرعاية الصحية الأولية على التركيبة السكانية المحلية خطوة أولى أساسية لتوفير الوصول إلى الخدمة وضمان الاستخدام الفعال للقدرات الحالية، من خلال استخدام المبادئ التوجيهية الموحدة المقدمة من «نموذج الرعاية الوطنية» التابع لوزارة الصحة، حيث تحيل مراكز الرعاية الصحية الأولية المواطنين إلى مركز إدارة إحالة واحد مع مراجعة سريرية موثقة، وتوجيه المواطنين إلى المستوى الأنسب من الرعاية المتخصصة. وسوف يتمكن مقدمو الرعاية الصحية الأولية من الوصول للخدمات المقدمة عن طريق أخصائيي المستشفيات، وذلك باستخدام الأدوات التقنية المناسبة مثل (الاستشارة عبر الإنترنت أو التطبيقات الحديثة) لدعم إدارة المرضى قبل وبعد الخدمة المتخصصة، مما يقلل من الحاجة إلى حجم غير ضروري من المستشفيات أو الزيارات المتكررة.

7 مكونات لبرنامج تحويل الرعاية الخاضع للمساءلة

01

الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية

02

إدارة الرعاية

03

مشاركة المواطنين وتمكينهم

04

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الحوكمة

05

المواءمة المالية

06

تحديد وتعريف مواصفات منصة شاملة ومتكاملة لتقنية المعلومات

التجمعات الصحية المستهدفة بالمشروع

07

دعم تخطيط القوى العاملة المتنوعة عالية الأداء (المهارات والمؤهلات)

الأول والثاني والثالث والرابع بالمنطقة الوسطى

الأول والثاني والثالث بالمنطقة الشرقية

الأول والثاني والثالث والرابع بالمنطقة الشمالية

الأول والثاني والثالث والرابع بالمنطقة الجنوبية

الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بالمنطقة الغربية

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون