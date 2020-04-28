طائرات بدون طيار سعودية والانطلاقة 2021

بتنسيق بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة انترا للتقنيات الدفاعية قامت الشركة بتدشين أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار، حيث من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2021، وبحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال.

وتهدف الهيئة إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميا ودوليا لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، حيث ستقوم شركة انترا للتقنيات الدفاعية -وهي شركة سعودية مرخصة من الهيئة- بتأمين عدد من فئات منظومات الطائرات بدون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء، وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة.

مشروع منظومات الطائرات بدون طيار

إنفاق عسكري

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار يأتي لتحقيق الإستراتيجية العامة للهيئة والمبنية على ركائزها الثلاث وهي: الصناعة، والبحوث والتقنية، والمشتريات، وكذلك لتحقيق الهدف الإستراتيجي للمملكة الذي وضع رواسخه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمتمثل في توطين ما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة العسكري بحلول عام 2030، وهو ما يشكّل الدافع الأساسي لعملنا على مدى السنوات الـ10 المقبلة، بالتعاون المباشر مع الجهات العسكرية والأمنية.

تعزيز العائدات

أضاف العوهلي: نسعى في الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافدا رئيسيا لاقتصادها ومسهما أساسيا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة إلى تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة في هذا القطاع، وتوطيد أسس أمنها القومي ودعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب عن فخره واعتزازه بوجود عدد من المصنّعين المحليين مع زيادة الاهتمام من القطاع الخاص الصناعي والخدمي، مشيرا إلى أن ما تمتلكه المملكة اليوم سيكون الأساس الذي سنبني عليه الصناعة العسكرية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع بدعم لا محدود من القيادة ومستوى انفتاح غير مسبوق للمملكة التي ترتقي بمكانتها يوما بعد يوم كوجهة للاستثمار في جميع المجالات، موضحا أن عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة حتى تاريخه قد بلغ 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

شركة انترا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة انترا للتقنيات الدفاعية سلمان بن ناصر الشثري، أن مشروع تطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار سيبدأ تشغيله خلال الربع الأول من 2021، بحجم استثمارات إجمالية تبلغ 750 مليون ريال، مشيرا إلى أن متوسط نسبة التوطين في المشروع تقدر

بـ60 % من إجمالي الأعمال والمكونات.

وأردف الشثري بقوله: سيخلق هذا المشروع ما يقارب من 500 وظيفة مباشرة بنسبة سعودة تبلغ 70 % من إجمالي عدد الوظائف، كما يستهدف المشروع الوصول لنسبة صادرات خارجية تقدر

بـ60 % من إجمالي حجم الأعمال.

دعم الهيئة

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كان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، شهد في وقت سابق تدشين الطائرة بدون طيار «عاصف» كجزء من دعم الهيئة للشركات السعودية العاملة والمستثمرة في القطاع، حيث تم تصميمها وصناعتها عن طريق شركة انترا للتقنيات الدفاعية وبأيادٍ سعودية بحسب المعايير العسكرية، حيث أزيح عنها الستار للمرة الأولى في معرض دبي للطيران 2019، وتعمل بطريقة تكتيكية، وهي مزودة بمعدات متطورة ترتبط عادة بأنظمة الطائرات من دون طيار الأكبر حجما، حيث بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات الاستطلاعية، تشمل دوريات الحدود، والتفتيش على خطوط الأنابيب، ودوريات الطرق السريعة وغيرها.

بدء التشغيل

الربع الأول من 2021

750

مليون ريال حجم استثمارات

60 %

متوسط نسبة التوطين

500

وظيفة مباشرة

70 %

نسبة السعودة المباشرة

60 %

نسبة الصادرات الخارجية