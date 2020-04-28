استمرار التقييم النهائي في المنشآت التدريبية بنجران

واختتم آل جبار تصريحه بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كل ما قدموه من تسهيلات ودعم على كافة الأصعدة لتخطي هذه الأزمة، كما وجه شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على اهتمامه ومتابعته المستمرة للعملية التدريبية ومراعاة مصلحة المتدربين والمتدربات في ظل الظروف الراهنة، كما وجه شكره لمنسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة نجران على ما قدموه من جهد كبير ساهم في إنجاح التدريب عن بعد.
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