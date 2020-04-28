استمرار التقييم النهائي في المنشآت التدريبية بنجران

انطلقت أعمال التقييم النهائي بمنشآت التدريب التقني والمهني من معاهد وكليات بمنطقة نجران. جاء ذلك في تصريح لمدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أوضح من خلاله أن مرحلة التقييم النهائي تمثل المرحلة النهائية من مراحل التدريب عن بعد، والتي استمرت ما يقارب ستة أسابيع تم خلالها بث أكثر من 14 ألف محاضرة عن بعد، وسط تفاعل كبير من المتدربين والمتدربات. وأوضح أن التقييم النهائي يتم عن بعد باستخدام وسائل تقنية عالية الجودة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بالعالم جراء جائحة كورونا واختتم آل جبار تصريحه بشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كل ما قدموه من تسهيلات ودعم على كافة الأصعدة لتخطي هذه الأزمة، كما وجه شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على اهتمامه ومتابعته المستمرة للعملية التدريبية ومراعاة مصلحة المتدربين والمتدربات في ظل الظروف الراهنة، كما وجه شكره لمنسوبي ومنسوبات التدريب التقني بمنطقة نجران على ما قدموه من جهد كبير ساهم في إنجاح التدريب عن بعد.



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