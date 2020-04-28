أمير الجوف يوجه بسرعة إنجاز أعمال لجان العفو عن سجناء الحق العام

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام المركزية والفرعية بالمنطقة لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1441. وتضمن توجيه أمير منطقة الجوف مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها انعقادها واستمرار أعمالها على مدار الساعة، لضمان سرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم، وتطبيق التعليمات بكل دقة، وفقاً لتطلعات ولاة الأمر في لم شمل السجناء بذويهم.



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