السعودية اليوم / إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل يتجاوز 66 ألف حالة



ريو دي جانيرو 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل أكثر من 66 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى يوم الاثنين في البلاد.

وتم تسجيل 4613 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، وهي ثاني أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي المرض، بعد يوم الجمعة الماضي.

وزادت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في البرازيل 338 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 4535 حالة وفاة.

ووفقا لمرصد الجامعات البرازيلية، تضاعف عدد الوفيات المرتبطة بفيروس

// انتهى //

09:49ت م

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ريو دي جانيرو 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل أكثر من 66 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى يوم الاثنين في البلاد.وتم تسجيل 4613 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، وهي ثاني أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي المرض، بعد يوم الجمعة الماضي.وزادت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في البرازيل 338 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 4535 حالة وفاة.ووفقا لمرصد الجامعات البرازيلية، تضاعف عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في ثمانية أيام.// انتهى //09:49ت م0014

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