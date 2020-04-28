السعودية اليوم / مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي



نيويورك 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

شارك معالي مندوب المملكة العربية

حضر الحفل الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

// انتهى //

09:35ت م

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نيويورك 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسشارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، في حفل الاستقبال الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لمملكة هولندا لدى الأمم المتحدة السفير كارل فان أوسترم، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.حضر الحفل الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.// انتهى //09:35ت م0013

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