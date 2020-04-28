السعودية اليوم / الهند : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 934 والإصابات إلى 29435 إصابة



نيودلهي 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل 62 وفاة جديدة بالإضافة إلى تسجيل 1543 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وما تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 369 شخصا وأصيب 8590 آخرون حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 162 وفاة وإصابة 3548 آخرين.

وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

// انتهى //

09:31ت م

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نيودلهي 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) إلى 934 حالة وفاة فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 29435 إصابة.وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل 62 وفاة جديدة بالإضافة إلى تسجيل 1543 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وما تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 369 شخصا وأصيب 8590 آخرون حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 162 وفاة وإصابة 3548 آخرين.وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //09:31ت م0012

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