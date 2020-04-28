

طرابلس 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب مؤكدا أنه سيتولى قيادة المرحلة الحالية في ليبيا بعد إسقاط الاتفاق السياسي، ولإيقاف العمل به ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات.

وأشارت إلى اتصال رئيس بعثة الأمم المتحدة بالوكالة ستيفاني وليامز مع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، مرحبة بمبادرة صالح لإنهاء الأزمة الليبية، مبينة أنها إشارة إيجابية، موضحة أنه تم التشاور في آخر التطورات ضمن جهودها المستمرة لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة، مؤكدة أهمية الإنصات لليبيين في نداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية.

وتناولت استمرار العمليات العسكرية بين الجيش وقوات الوفاق في عدد من المحاور جنوب العاصمة، مخبرة عن سماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، ومبينة الغارة الجوية على قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني ووفاة 6 جنود.

ونوهت إلى تصريحات القائم بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، وكاشفه عن أن تركيا تعد ليبيا حقل تجارب لأسلحتها المختلفة، مضيفة أن ليبيا تشهد الآن خرقًا واسعًا وخطيرًا لحظر السلاح، محذرة من أن دول شمال أفريقيا أصبحت أيضا حقل تجارب للأسلحة الجديدة.

ونقلت نفي وزارة الخارجية الروسية أي تواجد عسكري لها في ليبيا، موضحة في بيان لها أن موسكو تسهم في وقف إطلاق النار وتحقيق التسوية السياسية للأزمة في ليبيا، مضيفة أن روسيا لم تظهر أبدا أي نية لدعم أي من الأطراف المتنازعة.

وعرجت صحف ليبيا على إعراب السفارة الأمريكية في ليبيا عن أسفها لاقتراح القائد العام للجيش الوطنى المشير خليفة حفتر، تغييرات في الهيكل السياسي الليبي وفرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، مرحبة بأي فرصة لإشراك قائد عام الجيش المشير حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة، مجددة دعوتها لهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار.

// انتهى //

09:04ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.