

سيئول 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واس

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين الجدد بفيروس

وأوضحت المراكز في حصيلتها اليومية، أنه على الرغم من زيادة الحالات الوافدة من القادمين من الخارج، قل عدد حالات انتقال العدوى داخليا، حيث ظل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في حدود عشر إصابات لليوم العاشر على التوالي.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 حالة وافدة من الخارج من بين الـ14 إصابة الجديدة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف ثلاث حالات أثناء عملية الحجر الصحي فيما توزعت باقي الحالات على العاصمة سيئول (4) وإقليم كيونغكي (3) وايغو (2).

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة أمس ليرتفع عددها إلى 244 حالة، فيما غادر 90 مصابا المستشفيات الكورية ليرتفع عدد المتعافين إلى 8854 شخصا.

// انتهى //

08:01ت م

0010



سيئول 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 إبريل 2020 م واسأعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليلة أمس، ارتفع بمقدار 14 حالة لتصل حصيلة الإصابات إلى 10752.وأوضحت المراكز في حصيلتها اليومية، أنه على الرغم من زيادة الحالات الوافدة من القادمين من الخارج، قل عدد حالات انتقال العدوى داخليا، حيث ظل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في حدود عشر إصابات لليوم العاشر على التوالي.وأضافت أنه تم تسجيل 12 حالة وافدة من الخارج من بين الـ14 إصابة الجديدة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف ثلاث حالات أثناء عملية الحجر الصحي فيما توزعت باقي الحالات على العاصمة سيئول (4) وإقليم كيونغكي (3) وايغو (2).وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة أمس ليرتفع عددها إلى 244 حالة، فيما غادر 90 مصابا المستشفيات الكورية ليرتفع عدد المتعافين إلى 8854 شخصا.// انتهى //08:01ت م0010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.