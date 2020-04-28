السعودية اليوم / الرئيس المصري يصدر قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر



القاهرة 4 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن القرار تضمّن أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أصدر أيضًا قرارًا بحظر التجوال في عدد من مناطق بشمال سيناء ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري وحتى انتهاء مدة حالة الطوارئ، وذلك في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

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