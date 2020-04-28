شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقع عقدا مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 وقعت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، اليوم، عقدا بقيمة 995 مليون ريال سعودي لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) لتسعة ملايين شخص في المملكة، شاملة جميع الأجهزة والمستلزمات، وعدد 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات.

وينص العقد الذي وقع بين الشركة السعودية للشراء الموحد(نبكو) والشركة الصينية (بي جي أي)، بإنشاء ستة مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة 10,000 فحص يوميا، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة ثمانية أشهر،بالإضافة إلى تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل المملكة، وتحليل خريط المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة والتي سيكون لها الأثر البالغ في دعم خطط الدولة في إدارة خطط مكافحة الجائحة.

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