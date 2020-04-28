السعودية | بهذه التقنية يتم تطييب الحجر الأسود والكعبة والمقام

شكرا لقرائتكم بهذه التقنية يتم تطييب الحجر الأسود والكعبة والمقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الاثنين، قبل أذان المغرب، في عمليات غسل وتعقيم وتطييب الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه السلام.

وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن عدة أعمال جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته، كما أن الرئاسة العامة اتبعت التعليمات الصحية وتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

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فيما تم البدء باستخدام تقنية التعقيم (تك الأوزون) داخل المسجد الحرام لاستخدامها في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون.

وتتميز تقنية (تك الأوزون) حيث تعتمد فكرة إنتاج الأوزون بشكل مبسط على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، ومما يميز الأوزون بنشاطه الفائق في الأكسدة هو قدرته العالية على التفاعل السريع والقوي بالعناصر الكيميائية المختلفة التي تدخل في تكوين الأنظمة البيولوجية والبيئية المختلفة، وهذه الميزة جعلت من الأوزون حلاً جذرياً وآمناً للتطهير والتعقيم في كثير من المجالات.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن حزمة من التقنيات التي أمرت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ضمن الدعم اللامحدود للرئاسة العامة لتوفير جميع سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي وزوار الحرمين.