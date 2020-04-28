شكرا لمتابعة خبر عن طريقة جديدة لإيقاظ النائمين لتناول السحور بالقطيف تزامنًا مع منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أقدمت أسرة يعمل 6 أفراد منها بمهنة " المسحر " في القطيف، على ابتكار طريقة جديدة لإيقاظ النائمين لتناول وجبة السحور، في ظل تطبيق منع التجول.
وأوضح المسحراتي " علي الصايغ " لقناة الإخبارية، أنهم قرروا الصعود إلى سطح المنزل وإيقاظ أهالي الحي والمناطق القريبة لتناول السحور.
يذكر أن تم رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
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