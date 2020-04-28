شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..مواطنون حولوا غرفهم لمساجد صغيرة للشعور بروحانيات رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مجموعة من الصور، حرص المواطنين على الشعور بروحانيات شهر رمضان المبارك رغم قرار إغلاق المساجد، بسبب جائحة وثقت مجموعة من الصور، حرص المواطنين على الشعور بروحانيات شهر رمضان المبارك رغم قرار إغلاق المساجد، بسبب جائحة كورونا وأظهرت الصور، تحويل بعض الأسر لغرف منازلهم إلى ساحة خاصة للصلاة، مع تجهيزها بالمصليات، والمصاحف. واستخدمت إحدى الأسر الكرتون والمصابيح لإضفاء أجواء روحانية بالغرفة التي حولتها لمصلى. Advertisements

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