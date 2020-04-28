شاهد .. شاب يلاحق مخالفي منع التجول في الباحة بطائرة “درون”

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وثق شاب في محافظة المخواة بمنطقة الباحة فيديو لطائرة “درون” خصصها لملاحقة مخالفي منع التجول في قريته.

وأظهر الفيديو بحسب تقرير قناة الإخبارية ، الشاب وهو يرسل الطائرة إلى أحد مخالفي منع التجول ، حيث كانت حاملة رسالة له بالالتزام بالجلوس في البيت حفاظًا على سلامة الجميع.

وفي السياق نفسه، قال الشاب أنه ابتكر الفكرة لإيصال الهدايا للناس في المنازل ليتم تنفيذها أيضًا في ملاحقة مخالفي المنع.