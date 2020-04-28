“أعد له كمينًا محكمًا لضبطه متلبساً”.. شاهد: فيصل العبدالكريم يتنكر بدور مريض للإطاحة بممارس صحي مخالف

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وثق الإعلامي فيصل العبد الكريم، مقطع فيديو، لحظة ضبط ممارس صحي غير مصرح له بالعمل، ويعمل لحسابه الشخصي.

وأوضح الفيديو، وجود أحد منسوبي الصحة وهو يمسك بحقيبة حمراء في يده ويستعرض ما بداخلها من أدوات وأجهزة طبية كان الممارس الصحي يستخدمها في عمله الخاص.

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وقال أحد المنسوبين، إن هناك بعض المنشآت يكون مرخص لها للقيام بالزيارات المنزلية، وإنما الأشخاص لا يحق لهم.

وأضاف: سيتم إحالة الممارس الطبي المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



