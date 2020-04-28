︎ :
.
وثق الإعلامي فيصل العبد الكريم، مقطع فيديو، لحظة ضبط ممارس صحي غير مصرح له بالعمل، ويعمل لحسابه الشخصي.
وأوضح الفيديو، وجود أحد منسوبي الصحة وهو يمسك بحقيبة حمراء في يده ويستعرض ما بداخلها من أدوات وأجهزة طبية كان الممارس الصحي يستخدمها في عمله الخاص.
وقال أحد المنسوبين، إن هناك بعض المنشآت يكون مرخص لها للقيام بالزيارات المنزلية، وإنما الأشخاص لا يحق لهم.
وأضاف: سيتم إحالة الممارس الطبي المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر “أعد له كمينًا محكمًا لضبطه متلبساً”.. شاهد: فيصل العبدالكريم يتنكر بدور مريض للإطاحة بممارس صحي مخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.