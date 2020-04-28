“صندوق الاستثمارات العامة” يعلن عن شراء حصة في شركة “لايف نيشن” .. ويكشف عن قيمة الصفقة!

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كشف الصندوق السيادي للثروة في السعودية اليوم عن حصة قدرها 5.7 % في لايف نيشن انترتنمنت، وهو ما دفع أسهم الشركة للصعود بما يصل إلى 10 %. – وفقا لـ “رويترز”

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ووفقا لبيانات ريفينيتيف، فإن امتلاك 12.34 مليون سهم يجعل صندوف الاستثمارات العامة السعودي ثالث أكبر مساهم في الشركة.

وفي وقت سابق هذا الشهر كشف الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، عن حصة قدرها 8.2 بالمئة في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية .

وليبرتي ميديا كورب هى أكبر مساهم في لايف نيشن بحصة قدرها 25.05 في المئة، تليها فانجارد ولها حصة 7.09 بالمئة، وفقا لبيانات ريفينيتيف.

