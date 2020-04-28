“الملحم” يرد على تغريدة الفنان” عبدالإله السناني” : “الله يوليك بركته”

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علق الإعلامي الرياضي عادل الملحم على تغريدة الفنان “عبدالاله السناني” حول رفع الحظر الجزئي في المملكة ومقارنتها بمباراة الهلال وأوراوا في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وخسارة النصر أمام السد القطري في نفس البطولة.
ونشر السناني عبر تويتر مقطع فيديو من مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال و أوراوا، معلقًا” ” رفع الحظر الجزئي يعني كأننا فايزين في الذهاب وننتظر الإياب في 20 رمضان؛ نتبع الإجراءات الاحترازية ونلتزم المسؤولية ونضمن التأهل، أو نرجع للمربع الأول “.
وأضاف ” الخيار لك عزيزي المواطن ، أما تصير مثل الهلال قدام أوراوا وتحسمها مثل قوميز، ، أو تنجلد من السد وتقول ياليتني حطيتها أرضي”.
في حين رد الملحم قائلاً” طالما ذكرت السد بطريقة فرائحية، الله يوليك بركته، معقولة هذا كلام رجل أكاديمي يتخرج على يديه أجيال؟!
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