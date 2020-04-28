القبض على وافدين ظهرا في مقطع فيديو يزعمان نقص السلع الغذائية في القنفذة

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أكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي ضبط وافدين من الجنسية اليمنية في محافظة القنفذة زعما عبر مقطع فيديو نقص السلع الغذائية. وأوضح الرائد الغامدي أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخصان يزعمان نقص السلع الغذائية في محافظة القنفذة بغرض الإرجاف، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما والقبض عليهما.

وأضاف بأنه اتضح أنهما وافدان يمنيان في العقد الرابع من العمر، مؤكداً إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.





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