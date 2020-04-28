تركي آل الشيخ ينشر صورة للواء الفغم ويعلق

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نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ صورة للحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، مطالباً متابعيه بالدعاء له. وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” تعليقاً على الصورة: “لا تنسوه من الدعاء، رحمك الله، لازلت أغلط واتصل على رقمك بالخطأ”.





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