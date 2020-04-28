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أغلقت الجهات المعنية في الباحة محلاً كبيراً لبيع اللحوم، تفاعلاً مع مقطع فيديو يظهر ذبح العاملين في المسلخ التابع له عجلا ميتا. وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عكاظ” أن الجهات المعنية ممثلة في أمانة الباحة حققت في المقطع، وجرى إغلاق المحل واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.





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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إغلاق محل شهير لبيع اللحوم بالباحة بعد فيديو “ذبح العجل الميت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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