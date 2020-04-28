السعودية اليوم / ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بوركينا فاسو



واغادوغو 4 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

أعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس

وكانت وزارة الصحة البوركينية أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.

// انتهى //

03:29ت م

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واغادوغو 4 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واسأعلن قسم الإعلام الحكومي في بوركينا فاسو تسجيل اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة ( كوفيد - 19 ) في البلاد منذ 9 مارس الماضي إلى 935 مصاباً.وكانت وزارة الصحة البوركينية أعلنت عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ تفشي الفيروس في البلاد.// انتهى //03:29ت م0295

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