السعودية | وزير الشؤون الإسلامية السعودي: الإخوان يختطفون الأموال باسم الجمعيات الخيرية

شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية السعودي: الإخوان يختطفون الأموال باسم الجمعيات الخيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الشؤون الإسلامية السعودي، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن جماعة الإخوان المسلمين تختطف الأموال باسم الجمعيات الخيرية.
وقال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر": "الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها"، مضيفاً أنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي".
وكان قد أشار في تغريدة سابقة إلى تحزب هذه الجماعة مع الأعداء وتآمرها على الحكام والقادة.
كما حذّر من أن "الإخوانيين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح".
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