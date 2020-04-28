شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رحلة طيران استثنائية من الرياض إلى جدة لمواطنين انتهت فترة عزلهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض استقبل مطار الملك عبدالعزيز رحلة استثنائية قادمة من مطار الملك خالد بالرياض وعلى متنها عدد من المواطنين، بعد انتهاء فترة عزلهم في العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | رحلة طيران استثنائية من الرياض إلى جدة لمواطنين انتهت فترة عزلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.