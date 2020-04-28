فوانيس رمضان.. بهجة تضيء ليالي الشهر الفضيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توارثت الأجيال إنارة المنازل بالفوانيس في الشهر المبارك حتى أصبحت أيقونة رمضانية وأشهر رموز الاحتفال بالشهر الذي ينتظره العالم بأسره ويستعد له بطقوس وتقاليد مميزة.

والقنديل أو ما يعرف بـ"الفانوس" واحد من المعالم الرمضانية التي يتسابق الجميع لشرائه أو صناعته يدويا؛ لتزيين المنازل والشوارع ترحيبا بشهر رمضان المبارك.

تعود أصل الحكاية إلى مصر، حيث كانت البداية من هناك، إذ اعتاد الناس الخروج إلى الشوارع بالفوانيس الصغيرة لإضاءة الطريق أمامهم خلال البدء في تحري رؤية الهلال، ومن هناك انطلقت العادة إلى كافة الدول.

ورغم التطور التكنولوجي والحضاري الذي شهده العالم، حافظت الدول العربية على روحانية الشهر الكريم من خلال توفير الفوانيس وتوزيعها على الشوارع وفي البيوت.