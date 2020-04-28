السعودية | الحميدي: شخصية مشبب في "مخرج 7" لا تسيء لأهل الجنوب

شكرا لقرائتكم الحميدي: شخصية مشبب في "مخرج 7" لا تسيء لأهل الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الفنان علي الحميدي الذي يقدم دور "مشبب" في مسلسل "مخرج ٧"، أن الشخصية لا تختلف كثيراً عن شخصية ظافر التي قدمها خلال رمضان العام الماضي في مسلسل "هايبر لوب"، إلا أن مشبب هذا العام وبحكم جواره وقربه من عائلة دوخي يتعرض لمواقف عدة خصوصاً مع "جبر" صاحب الشخصية الاستغلالية والوصولية، مما يخلق مواقف بين الاثنين يتعرض فيها مشبب للمتاعب بسبب حسن نيته مع جبر.

وأضاف في حديثه إلى "العربية.نت"، أنه ضد التقيد بشخصية واحدة ونمط واحد ودور واحد، فقال: "من المؤكد أن شخصية مشبب لها ظروفها ووجودها في القصة، ولكن في حال قُدم له عرض لتقديم أدوار أخرى فهو يتطلع لذلك ومستعد".

هذا الفرق بين شخصية التمثيل والواقع

وحول ملازمة الشخصية بالتمثيل لشخصيته الحقيقية قال الحميدي: "أود أن أقول أمر مهم، فعلي الحميدي هو علي ومشبب، فالشخصية الدرامية لا تمت لواقعي بأي صلة، ولم أقدمها لأنني من أهل الجنوب، فقد قدمت شخصيات وأدوار أخرى بعدة لهجات، الأمر الآخر الشخصية لا تمثل منطقة ولا فئة من المجتمع، فمن غير المنطق والعقل أن تحكم على مجتمع من خلال شخصية افتراضية .. فمثلاً استاذي الكبير راشد يقوم بدور "جبر" النصاب ويتحدث اللهجة النجدية، فهل يُعقل انه يمثل أهل نجد؟ كذلك من يمثل دور القاتل ويتحدث بأي لهجة فهل معنى ذلك انهم قتله ؟! الموضوع لا يعدو كونه عمل كوميدي تطلب وجود هذه الشخصية".

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واستطرد حديثه: "أنا أعتب على من يقول أن مشبب يسيء للجنوب، فهذا كلام لا أقبله على أهلي ولا على نفسي في كل مناطق المملكة وليس الجنوب فقط .. واتمنى أن نصل إلى درجة جيدة من التعاطي مع الفنون، فحتى شخصية "مشبب" الإنسان الكريم وراعي الفزعات، عندما يتعرض للمتاعب فليس بالضرورة أنه ساذج أو غبي، فهي شخصية طيبة أمام شخصية انتهازية مثل "جبر" في سياق كوميدي جميل، ثم أن العمل لم ينتهِ بعد، ومن الصعوبة الحكم عليه وعلى شخصياته.

وعن انفصاله عن زميله أسعد الزهراني قال: "لا اسميه انفصال، فأخي أسعد لم يبتعد عن الساحة، ومن المؤكد أنه سيتواجد، وسيجمعنا عمل يعيد ذكريات عيضة وظافر، وأبداً لم اسمع عن أي ترتيب من هذا القبيل.



يومياتي في الحجر المنزلي

وعن يومياته بالحجر المنزلي قال: لأنني أقيم في دبي وحيداً، لا شئ أمامي سوى المطبخ والتلفاز ومكالمة الأهل والأصدقاء بالفيديو، إلى أن أعود للوطن إن شاء الله.

وبين أن زملاءه عادوا للرياض، وهو ما زال ينتظر رحلة تأخذه إلى جدة، فقد قضينا أجمل أيامنا في تصوير "مخرج 7"، وأقول لكل محب أشكر ثنائكم واتقبل أي نقد فني، وأعدكم بأن تشاهدون ما يسركم في المستقبل ان شاء الله، واوصيكم بالحفاظ على صحتكم والالتزام بتعليمات الصحة، والله يبعد عن الجميع شر هذا الوباء.