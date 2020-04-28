، صحيفة ألمانية : أردوغان قلق من الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا .. وأزمتها تحدد من يقود البلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - السياحة باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد بالكاد ستدعم سنة 2020

وصف الكاتب توماس افيناريوس في مقال نشرته صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلق من الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا؛ حيث يعتمد مستقبل أردوغان السياسي على الاقتصاد وتزداد الآفاق الاقتصادية سوءًا في كل يوم من انتشار الوباء وتنخفض الليرة التركية بحدة إلى أسفل وتتقلص احتياطيات العملات المستخدمة لدعمها بسرعة والتجارة متدهورة. كما أن السياحة باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد بالكاد ستدعم سنة 2020.

وأضاف الكاتب " أن الرئيس التركي يُظهر القليل أثناء أزمة كورونا، لكن أردوغان ليس متقاعسًا فهو يحارب السياسة الداخلية بالضمادات الصعبة ، مبيناً لا يصغر رجب طيب أردوغان من نفسه؛ ومن اللافت للنظر ندرة ظهور رئيس الدولة التركي في الأسابيع الأخيرة، حيث توجد بعض الصور لاجتماعات مجلس الوزراء في منطقة صغيرة جدًا تعاني من كورونا وتتمتع بأمان كبير جدًا، بالإضافة إلى مقتطفات من المناقشات الافتراضية مع قادة الدولة مثل ترمب أو ميركل أو ماكرون.

وقال " بيد أن الوجه التركي للتصدي لكوفيد-19 يبقى وجه وزير الصحة الباهت وفي نمط السيادة الذي لا يُسمح فيه لأي شخص باستثناء الرئيس بالتألق الساطع للغاية، يبقى استنتاج واحد فقط: يبدو أن فخرالدين قوجة تم اختياره ليصبح في وجه المدفع في حالة وجود أخبار أسوأ ، مشيراً بأنه إذا كان الوزير سيء الحظ، فسيتعين عليه القيام بذلك في مرحلة ما؛ فتركيا الآن في المركز السابع في قائمة الدول الأكثر تضرراً من الوباء. ومع ذلك، فإن سياسة أنقرة لمكافحة كورونا تبدو فاترة. حيث يهيمن حظر التجول الذي يستغرق بضعة أيام فقط على الصورة، والأرقام التي نشرتها الحكومة تظل غير شفافة وتدعو إلى عدم الثقة فيمن تجدر به الثقة الأكبر، ولا توجد استراتيجية لمكافحة كورونا مدفوعة بالوقائع العلمية.

وأضاف " تبدو غير محسومة الأمور؛ لكن اللامبالاة لن تكون أسلوب أردوغان، فقد يرغب الرئيس التركي في حماية مواطنيه مثل أي رئيس دولة عاقل من الوباء، لكنه قلق من الانهيار الاقتصادي بسبب كورونا؛ حيث يعتمد مستقبل أردوغان السياسي على الاقتصاد وتزداد الآفاق الاقتصادية سوءًا في كل يوم من انتشار الوباء وتنخفض الليرة التركية بحدة إلى أسفل وتتقلص احتياطيات العملات المستخدمة لدعمها بسرعة والتجارة متدهورة. كما أن السياحة باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد بالكاد ستدعم سنة 2020.

وتابع " يعرف أردوغان ما يعنيه ذلك؛ إذْ تؤدي البطالة المتنامية والتضخم المتصاعد إلى استياء متزايد بين الناخبين. وتُظهر الاستطلاعات الأخيرة أن حزب العدالة والتنمية مع شريكه في الائتلاف، لن يجد حاليًا أغلبية في البرلمان، والحلفاء الآخرون غير منفتحين في الوقت الحالي.

أزمة كورونا تحدد من سيقود البلاد في المستقبل

وتابع الكاتب " ولأن السياسي الذي يحكم في بلاده على مر عشرين عامًا يشعر بأي تغيير في أذهان الناخبين قبل أن يتم التعبير عنه علانيةً، يضع أردوغان الحماية الاقتصادية فوق المعركة ضد كورونا. وفي الوقت نفسه، يتخذ الأساليب القاسية المعتادة ضد أي انتقاد. فالصحفيون والنشطاء الذين ينشرون حقائق بغيضة عن كوفيد-19 يُحاسبون على الأخبار المزيفة من قبل المدعي العام.

وأضاف " الرئيس متشدد بنفس القدر بشأن المعارضة الرسمية المتمثلة في أكرم إمام أوغلو عمدة اسطنبول والزعيم المناهض لأردوغان. ففي ضوء سياسة الوباء غير الفعالة، دعا رئيس البلدية سكان اسطنبول إلى تجاهل التبرع في برامج المساعدة التابعة للرئيس ووضع برامجهم الخاصة. ويُعزى هذا إلى تحمل مسؤولية 16 مليون شخص، ولكن في نفس الوقت كان ذلك توقعًا للحملات الانتخابية القادمة ، فيما رد أردوغان بقسوة على ذلك؛ حيث أوقف برامج التبرع واتهم خصمه بالرغبة في تشكيل "دولة داخل الدولة". من الواضح أن كلا السياسيين قد فهموا منذ فترة طويلة أن أزمة كورونا تحدد مسبقًا من سيحكم تركيا في المستقبل.