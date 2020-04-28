بالفيديو..مواطن يستخدم " الزرادية " للإمساك ببطاقة الصراف تجنبًا للعدوى

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، قيام مواطن باستخدام" الزرادية " للإمساك ببطاقة الصراف الآلي، لتجنب لمس الصراف وانتقال العدوى بيفروس وثق مقطع فيديو متداول، قيام مواطن باستخدام" الزرادية " للإمساك ببطاقة الصراف الآلي، لتجنب لمس الصراف وانتقال العدوى بيفروس كورونا وظهر الشخص وهو يقوم بإدخال الرقم السري والضغط على الشاشة بالأداة ذاتها، لتجنب لمسهم، ما قد يعرضه للعدوى، دون الانتباه إلى أن ذلك قد يعرض بطاقته للخدش والتلف.

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