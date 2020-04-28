بالفيديو.. أبرز الإجراءات الاحترازية المتبعة في المدينة المنورة للوقاية من العدوى

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):رصد مقطع فيديو أبرز الإجراءات الاحترازية المتبعة في المدينة المنورة للوقاية من فيروس كورونا.
وقال مراسل قناة الإخبارية في تقريره إنه منذ تطبيق قرار منع التجول الجزئي من خلال السماح للمواطنين بالخروج من ال9 صباحا حتي ال5 مساء يوجد ازدحام مروري في المدينة المنورة.
ولفت مراسل الإخبارية إلى ازدحام المتاجر خلال فترة السماح، بالإضافة إلى خروج المواطنين مرتدين القفازات والكمامات ومعهم المعقمات، موضحا أن التجمعات في المنازل بدت بشكل كبير.
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