شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..شاب يجاهر بشرب الخمر في رمضان: " أنا أحب أسكر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق شاب مقطع فيديو ظهر خلاله مجاهرا بشرب الخمر في شهر رمضان المبارك. وثق شاب مقطع فيديو ظهر خلاله مجاهرا بشرب الخمر في شهر رمضان المبارك. وظهر الشاب ممسكًا بزجاجة خمر ويشرب منها، قائلا: " انا احب أسكر " ،موجها السباب لأهالي المنطقة التي يسكن بها. وطالب متداولو المقطع بضرورة إلقاء القبض على الشاب ومحاسبته فورا.

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