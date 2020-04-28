شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى):نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الحدود الشمالية.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى المناطق المتأثرة بالسحب الممطرة والرياح النشطة والتي قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية ومنها العويقيلة، ورفحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم في الساعة 3 وستنتهي اليوم في الساعة 8.
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