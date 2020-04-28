بالفيديو.. مقطع يوثق الصلاة داخل الحرم المكي في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو الصلاة داخل الحرم المكي في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة جائحة كورونا

وطبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.

وجاء هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فايروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام.