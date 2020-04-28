شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يحسم الجدل بشأن اغتيال الملك فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حسم رئيس الاستخبارات العامة السابق الأمير تركي الفيصل، الجدل حول واقعة اغتيال الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله-، ما إذا كان عملا فرديا أم تنظيما من جهة خارجية.
وقال الأمير الفيصل خلال برنامج " الليوان " : " كٌلفت من قبل الملك خالد -رحمه الله- بالمشاركة في التحقيق، في مقتل الملك فيصل، وأجرينا اتصالات بكافة المصادر المتوفرة في ذلك الحين " .
وأوضح أن التحريات والبحث استمرا أكثر من شهرين، قائلا: " وصلنا إلى نتيجة أن العمل كان فردي، ولم يكن هناك أي صلة أجنبية بقضية الاغتيال " .
وأضاف: " لم نتلق في مكتب الاتصالات أي إشعارات بحدوث أمر ما قبل الحادث، وكان هناك دوافع لارتكاب الجريمة، بالنسبة تجاه شخصية الملك ومنها ما يتعلق بالسياسة أيضا " .
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