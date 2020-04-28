إطلاق سراح 75 نزيلًا في مختلف سجون الحدود الشمالية بمناسبة شهر رمضان

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 75 نزيلًا في مختلف سجون محافظات المنطقة؛ وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

Advertisements

وأكّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أنه حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد ومازالت منعقدة حتى تاريخه للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح أن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 75 نزيلًا، فيما يظل العمل جارٍ على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين، مؤكدًا مواصلة اللجان أعمالها لإطلاق عدد آخر في الأيام القادمة.

ودعا الأمير جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذا العفو ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.