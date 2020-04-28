المالكي: ميليشيا الحوثي ارتكبت 151 خرقًا خلال الـ 48 ساعة الماضية

شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة
قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية العقيد تركي المالكي، مساء أمس الاثنين: إنَّ خروق ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 151 خرقًا خلال الـ 48 ساعة الماضية، نقلًا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وأضاف المالكي: أننا نطبِّق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الردّ المشروع في حالات الدفاع عن النفس في الجبهات.
وأوضح أنّ الخروق شملت أعمالًا عسكرية عدائية واستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن التحالف العربي عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من 23 أبريل الجاري.
وذكر المالكي أنّ قرار قيادة القوات المشتركة للتحالف جاء بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وكان التحالف العربي، قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل الجاري، وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 أبريل الجاري، وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي: إنَّ الهدف من الهدنة تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
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