أخبار السعودية اليوم.. تدشين منظومة الطائرات بدون طيار.. واستدعاء الكوادر التمريضية كافة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية ليوم الاثنين، وتبدأ نشرتنا من المدينة المنورة حيث تقرر تغيير اسم مركز «دار القلم» للخط العربي إلى مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، فيما كشفت إمارة الرياض شروط الإلزامية لكل المنشآت المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل ابتداءً من الأربعاء المقبل، وإلى التفاصيل :

إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على دار القلم للخط العربي وتحويله لمركز عالمي

وافق المقام السامي على إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مركز «دار القلم» بالمدينة المنورة، ومن المقرر أن يكون المركز باسم «مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي»، بناءً على طلبٍ تقدم به الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، تثمينًا لجهود ولي العهد، في دعم الخط العربي وتقديرًا لدعمه المستمر للثقافة والمثقفين.

هيئة الصناعات العسكرية تدشن منظومات «الطائرات بدون طيار»

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (بالتنسيق مع شركة إنترا للتقنيات الدفاعية)، الاثنين، عن تدشين أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار؛ حيث من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2021م، وبحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال، وتهدف إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميًا ودوليًا لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة.

وزارة الصحة: مليون شخص استفادوا من المسح النشط

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، الاثنين، أن المستفيدين من المسح النشط الذي يتم إجراؤه منذ أكثر من أسبوعين، لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بلغوا مليون شخص، مشيرًا إلى أن المسح النسط عبارة عن آلية موجهة لبؤر معينة يتم استهدافها بالفحوصات نظرًا لظهور نتائج وتقييمات تؤكد أهمية إجراء مزيد من الفحوصات بها.

الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا

وفي إطار متابعة أخر المستجدات بشان مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة، بينما تم تسجيل 174 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة، فيما سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة

مصادر لـ«عاجل»: توجيهات باستدعاء الكوادر التمريضية المكلفة بأعمال خارج المهنة

اطلّعت صحيفة «عاجل» من مصادرها، عن صدور توجيهات من وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، للاستعداد التام للانتقال للمستوى الثالث لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -١٩)؛ ما يتطلب تسخير كل الإمكانيات البشرية وغير البشرية ورفع درجة الاستعداد، الاستعداد للمستوى الثالث لمواجهة فيروس كورونا يتطلب قوى تمريضية بأعداد كبيرة.

بالفيديو.. وزير الصحة: شكرًا خادم الحرمين وولي العهد على دعمكما الكبير

قدّم وزيرالصحة الدكتور توفيق الربيعة، الاثنين، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن رفع منع التجول جزئيًّا لا يعني زوال الخطر قائلًا «الخطر مازال قائمًا، وفيروس كورونا ينتشر في مختلف دول العالم ومازال متواجدًا لدينا بجميع مناطق المملكة».

مؤسسة الوليد للإنسانية تخصص 122 مليون ريال لمحاربة كورونا «عالميًا»

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كشفت مؤسسة الوليد للإنسانية (العالمية) برئاسة الأمير الوليد بن طلال، الاثنين، عن تخصيصها مبلغ 30 مليون دولار أمريكي (١١٢ مليون و٥٠٠ ألف ريال) لصالح مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف لمحاربة جائحة فيروس كورونا، بالتعاون مع مجموعة من شركاء المؤسسة.

الصحة تحذر من تناول العصائر المعلبة والمركزة: تحتوي على ألوان صناعية

وفي سياق آخر، وجهت وزارة الصحة، الاثنين، تحذيرًا عامًا من تناول العصائر المعلبة والمركزة لقلة فوائدها للجسم، موضحة أن فوائدها قليلة كما تحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية والنكهات، ولا يوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.

إمارة الرياض تضع 18 شرطًا إلزاميًّا للمنشآت المشمولة بقرار عودة العمل

كشفت إمارة منطقة الرياض، الاثنين، عن ضرورة توافر 18 شرطًا عامًا إلزاميًا لجميع المنشآت المشمولة بقرار السماح بمزاولة العمل ابتداءً من الأربعاء المقبل، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للسكّان وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازيّة؛ المطبقة بشأن فيروس كورونا المستجد.

الجهات الأمنية تداهم وكرًا للأسلحة والمخدرات وتضبط 19 متورّطًا بعسير

أعلنت الجهات الأمنية في منطقة عسير، عن تمكنّها من مداهمة وكر لمروّجي المخدرات والأسلحة، وألقت القبض على المتهمين، وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط (3) مصانع للخمور و(21) برميلَا سعة 500 لتر من الخمور المصنّعة محليًّا، وعدد (28) قارورة مُسْكِرٍ مهيأة للتسويق، بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر و (495) حبة كبتاجون.

الدفاع المدني: 8 إجراءات تحد من أخطار الكهرباء أثناء العزل المنزلي

وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر جسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حملاتها التوعوية للحد من مخاطر نشوب الحرائق، ووجهت 8 توصيات لتجنب أخطار الكهرباء، وذلك تزامنًا مع إجراءات الحجر المنزلي التي يطبقها المواطنون ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

البنوك السعودية توجه نصيحة لعملائها بسبب «قفازات اليدين»

أوصت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عملاءها بالحفاظ على عادات النظافة العامة، بالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية السارية في مختلف مناطق المملكة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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